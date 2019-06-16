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Зеленский искупался в фонтане Мариуполя: забавное видео

16 июня, 11:53

За президентом пришлось намочить костюмы и его телохранителям

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Жара в Украине, очевидно, не дает покоя даже главе государства Владимиру Зеленскому, который во время своего визита в Мариуполь не смог удержаться и пробежал через работающий фонтан.

На снятых видеокадрах видно, как под возгласы толпы президент пробегает через фонтан, расположенный около местного Драматического театра. Деваться некуда – за Зеленским пришлось бежать и его телохранителям.

Как мы уже писали, в Администрации президента Украины упростили правила для посетителей и сотрудников, разрешив приходить в здание на Банковой "по-летнему" – в шортах. Кроме того, теперь, чтобы попасть в администрацию с ноутбуком, не надо будет специальное разрешение – соответствующую норму также упростили.

Во время визита в Мариуполь президент поздравил его жителей с пятой годовщиной освобождения города от боевиков так называемой "ДНР". Кроме того, он напомнил о важности сознательного подхода к пропаганде и добавил, что она не должна влиять на жителей города. Отдельно Зеленский выразил благодарность воинам-добровольцам, которые защитили Мариуполь.

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Тег Мариуполь, фонтан, жара, Зеленский

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