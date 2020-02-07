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Зеленский начал визит в Италию: какие планы у президента

7 февраля, 13:57

Глава государства будет два дня в Италии и проведет ряд важных встреч

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Италию, где, среди прочего, планирует встретиться и с Папой Римским, сообщает Офис главы государства

Отметим, что в первый день поездки, 7 февраля, Зеленский встретится со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

На следующий день, 8 февраля, президент Украины проведет встречу с Папой Римским и другими высокопоставленными представителями Ватикана. Кроме Франциска, Зеленский встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

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Для Владимира Зеленского это будет первый визит в Италию и встреча с Папой Римским после избрания президентом Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский уже встречался с премьером Италии. Это произошло в сентябре 2019 года на полях Генеральной ассамблеи ООН. Среди прочего обсуждался вопрос санкций против России.

А в начале июля премьер Италии Конте после переговоров с Путиным высказался о Зеленском и Украине. Избрание Зеленского президентом Украины, по его мнению, дает шанс для урегулирования на Донбассе.

Недавно в Киев прилетал госсекретарь США Майк Помпео, который встречался с Зеленским. Подробней смотрите в сюжете:

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Италия визит Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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