Зеленский надеется на обсуждение с МИДом нот со стороны России

Президент рассчитывает, что Министерство иностранных дел Украины при последующем получении нот будет обращаться к президенту

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на обсуждение с Министерством иностранных дел последующих нот со стороны России.

Об этом пишут "Українські Новини".

"Будем обсуждать. На этот раз, надеюсь, что будем обсуждать", – сказал президент.

Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел при последующем получении нот будет обращаться к президенту.

Отметим, скандал между президентом и министром разгорелся после того, как Климкин, не сообщив главе государства, направил ноту России о пленных моряках. Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина. Глава государства возмущен, что за его спиной велся "диалог" с Россией по морякам.

В свою очередь сам Климкин ответил на эмоциональную критику Зеленского. Министр иностранных дел Украины объяснил, почему он не посоветовался с президентом, прежде чем ответить на ноту МИД РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск. Он согласился.

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