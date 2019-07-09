Зеленский надеется на обсуждение с МИДом нот со стороны России
Президент рассчитывает, что Министерство иностранных дел Украины при последующем получении нот будет обращаться к президенту
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на обсуждение с Министерством иностранных дел последующих нот со стороны России.
Об этом пишут "Українські Новини".
"Будем обсуждать. На этот раз, надеюсь, что будем обсуждать", – сказал президент.
Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел при последующем получении нот будет обращаться к президенту.
Отметим, скандал между президентом и министром разгорелся после того, как Климкин, не сообщив главе государства, направил ноту России о пленных моряках. Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина. Глава государства возмущен, что за его спиной велся "диалог" с Россией по морякам.
В свою очередь сам Климкин ответил на эмоциональную критику Зеленского. Министр иностранных дел Украины объяснил, почему он не посоветовался с президентом, прежде чем ответить на ноту МИД РФ.
Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск. Он согласился.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский надеется на обсуждение с МИДом нот со стороны России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климкин объяснил последнее заявление Путина по Украине
Министр связал слова хозяина Кремля итальянской газете и созыв Россией Совбеза ООН с одним важным событием
Увольнение Луценко и Климкина: Зеленский написал депутатам письмо
В парламенте уже давно зарегистрированы соответствующие представления, но депутаты не спешат с ними
Климкин рассказал, как отказался от предложения Порошенко
Министр заявил, что никогда не был частью политических сил экс-президента Украины
Климкин идет в "политический отпуск": стало известно, кто временно возглавит МИД
Сам министр рассказал, с какого числа уже будет в отпуске, и назвал имя временного преемника