Климкин ответил на эмоциональную критику Зеленского

Министр иностранных дел Украины объяснил, почему он не посоветовался с президентом, прежде чем ответить на ноту МИД РФ

Павел Климкин. Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины было не обязано согласовывать с президентом ответ на ноту относительно освобождения в России военнопленных украинских моряков, пишет "Украинская правда", ссылаясь на главу МИД Павла Климкина.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – сказал министр, комментируя критику по этому поводу со стороны президента Владимира Зеленского.

Климкин утверждает, что МИД лишь напомнил России о международно-правовой позиции Украины, не затрагивая при этом "никаких политических моментов", и потребовал выполнить вердикт Морского трибунала ООН – то есть, освободить пленных моряков без предварительных условий.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал глава МИД, назвав компетенцией своего ведомства направление такой ноты.

В то же время, он отказался комментировать остальные выпады Зеленского в свой адрес, но выразил готовность обсудить сложившееся недоразумение.

Напомним, что на брифинге 27 июня Зеленский довольно эмоционально раскритиковал министра Климкина за то, что вынужден узнавать о внешнеполитических действиях Украины из интернета.

В то же время, президент не может и сменить главу МИД – несмотря на заявление Климкина об отставке и положительном решении комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардепы дважды не смогли отправить его в отставку.

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