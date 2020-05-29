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  1. Новости политики

Зеленский наградил посмертно орденом скончавшегося на Донбассе комбрига

29 мая, 09:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За заслуги перед страной полковнику присвоен посмертно орден Богдана Хмельницкого

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно командира 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрия Межакова, который умер 28 мая. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Межакова Юрия Владимировича (посмертно)", – говорится в указе.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 мая на Донбассе скончался командир танковой бригады Юрий Межаков. Нам стало известно, что у него были проблемы с сердцем и источник в ВСУ назвал причину смерти.

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Напомним, на днях в зоне ООС во время выполнения задания погиб командир батальона полиции "Луганск-1" полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Глава государства и его наградил посмертно, но уже званием "Герой Украины". 22 мая в Луганской области простились с погибшим комбатом.

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

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Донбасс орден Владимир Зеленский награда командир танкисты

Источник: Сегодня

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