На Донбассе скончался командир танковой бригады: что известно

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня умер от проблем с сердцем командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрий Межаков. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба бригады.

"С грустью сообщаем, что сегодня 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковника Юрия Межакова. Остановилось сердце патриота, воина, защитника отечества. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа", – говорится в сообщении.

Личный состав бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.

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Источник в Вооруженных силах сообщил нам, что причиной смерти стал тромб. В прошлом году Межаков уже лежал в Киевском госпитале – были проблемы с сердцем. Ему советовали завязать со службой из-за нервной работы, но он не послушал…

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Напомним, на днях в зоне ООС во время выполнения задания погиб командир батальона полиции "Луганск-1" полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Президент Владимир Зеленский наградил его посмертно званием "Герой Украины". 22 мая в Луганской области простились с погибшим комбатом.

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