"Боролся за свободу": в Луганской области простились с погибшим комбатом (фото, видео)

В Северодонецке Луганской области попрощались с погибшим на Донбассе командиром батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск – 1" Сергеем Губановым. Жизнь полковника полиции с позывным Седой оборвалась 20 мая в результате подрыва на мине у Трехизбенки.

"Настоящий командир, надежный товарищ, патриот. Седой всегда был на передовой, в горячих точках. Весь боевой путь полковника Губанова – это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу Родины против подлого агрессора, который несет смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинца. Сегодня мы чтим военный подвиг и память Героя Украины. Сегодня мы прощаемся с товарищем, соратником, командиром. Боль потери и светлая память останутся с нами, подвиг Героя станет примером для молодых", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, который тоже пришел проститься с комбатом.

А председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что "Луганск – 1" под руководством Губанова не отдал ни одного сантиметра родной земли оккупантов.

Реклама

""Свобода никогда не будет бесплатной", – это слова Сергея. К сожалению, они стали трагически пророческими. Благодаря принципиальной позиции комбата, "Луганск – 1" боролся за каждый сантиметр Луганщины. Его имя и его подвиги уже вошли в историю Украины. Мы должны всегда о нем помнить", – добавил Клименко.

Отметим, что Сергей Губанов родился в Луганской области. В ряды милиции он вступил в 1995 году и прошел путь от дежурного дежурной части Стахановского городского отдела милиции к начальнику Луганского городского управления.

В 2014 году мужчина был в должности начальника Ленинского районного отдела милиции Луганска. Именно тогда Сергея вместе с еще несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том, где милиционеры прячут оружие.

Реклама В тренде Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов

"Благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были "засады" боевиков и объявлено "охоту" на его жизнь и еще 16-ти офицеров милиции. Все они были внесены боевиками к "расстрельного список 17-ти", их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с призывом – подлежат расстрелу", – рассказали в МВД.

Губанов вывез семью подальше от оккупации, а сам вернулся на Донбасс, чтобы защищать свою Родину. А в 2015 году он возглавил батальон "Луганск 1" и все эти годы, вместе со своими бойцами, выполнял самые трудные задачи на передовой.

За заслуги перед Украиной полковник полиции Сергей Губанов был награжден Орденом Богдана Хмельницкого. А вчера, 21 мая, указом президента Украины ему посмертно присвоено звание Героя Украины. Награду мужа получила жена.

Реклама

Что касается обстоятельств гибели полковника, то 20 мая комбат и его бойцы осуществляли патрулирование, чтобы не допустить проникновения на подконтрольную Украины территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп и перекрыть контрабандные пути. Еще трое правоохранителей получили ранения, их эвакуировали вертолетом НГУ в шпитаю имени Мечникова, что в Днепре.

Также мы писали, что 20 мая на Донбассе в результате снайперского огня боевиков ранен украинский военный вблизи населенного пункта Марьинка.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама