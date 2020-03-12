Зеленский назначил экс-министра Соколовскую в Офис президента

Бывший министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, хоть и не вошла в новое правительство после роспуска Кабмина Алексея Гончарука, но, все же, сохранила высокопоставленную должность.

Как сообщили 12 марта на сайте Офиса президента, Владимир Зеленский подписал указ №78/2020 о назначении экс-главы Минсоцполитики заместителем руководителя ОПУ Андрея Ермака.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", – гласит текст документа.

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Юлия Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016-ом – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее руководила отделом социального сектора и финансирования здравоохранения Министерства финансов, департаментом расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли, отделом стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина.

Кроме того, в прошлом она занимала должность советника при Министерстве финансов.

19 сентября прошлого года она вошла в правительство Гончарука как ответственная за социальную политику, однако 4 марта Верховная Рада проголосовала за роспуск старого Кабмина, и ее место в Кабинете нового премьера Дениса Шмыгалядосталось Марине Лазебной.

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