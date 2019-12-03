Зеленский назначил главой Волынской области луганского чиновника

Фото: facebook.com/odalug

Президент Владимир Зеленский назначил главой Волынской областной государственно администрации Юрия Погуляйко, подписав соответствующий указ.

Так, глава государства сначала освободил от временного выполнения обязанностей главы ОГА Александра Киричука, а потом назначил нового чиновника.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", – говорится в указе.

Реклама

В Волынском горсовете нового чиновника активу области представлял замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, который и вручил Погуляйко соответствующее удостоверение.

"Для меня лично председатель облгосадминистрации – это не должность, а парадигма мышления. Я осознаю всю ответственность, которую на меня возлагает президент Украины и готов ее оправдать соответствующим результатом. Гарантирую, что все мои действия будут направлены в пользу общества, а мои решения будут эффективными, прозрачными и последовательными. От нас ждут конкретных действий и результата. В своей команде хочу видеть профессионалов и патриотов, а не лояльных к любому руководству бездельников. К критике буду относиться с пониманием, анализировать и исправлять все. В жизни всегда придерживаюсь принципа, что если хочешь создать государство – начни с себя", – сказал Погуляйко.

Отметим, что до этого назначения чиновник работал первым заместителем председателя Луганской ОГА. Начинал он свою трудовую биографию участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области. Потом проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем – в Национальной полиции Украины. До Луганской ОГА работал в налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области.

Как сообщали новости "Сегодня", неделей ранее Зеленский назначил нового главу Черновицкой области. Чиновник уже назвал основные приоритеты в своей работе на должности главы ОГА.

22 ноября Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА. Чиновником стал опытный правовик.

12 ноября президент назначил Олега Синегубова руководителем Полтавской области. 1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области, лично приехав на Западную Украину. Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах, но не получилось. Но без высокой должности не остался.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама