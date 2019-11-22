Заместитель Богдана представил нового главу Хмельницкой ОГА

Трофимов озвучил Габинету несколько основных задач на его новой должности

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня президент Владимир Зеленский сменил главу Хмельницкой области,а первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил Дмитрия Габинета активу области, сообщает сайт главы государства.

Трофимов вручил Габинету соответствующее удостоверение и пожелал успехов в работе и предупредил о важных задачах.

"Есть ключевые показатели, которыми измеряется работа председателя ОГА: нулевая толерантность к коррупции, целевое использование бюджетных средств, завершения реформы децентрализации, привлечение инвестиций в область и создание новых рабочих мест", – сказал замглавы Офиса президента.

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В свою очередь новоиспеченный чиновник назвал назначение настоящим вызовом для себя и намерен улучшить жизнь жителей Хмельницкой области.

Справка. Дмитрий Габинет родился в 1983 году в г.Хмельницком. Окончил Хмельницкий университет управления и права по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук. В 2015-2016 годах учился в Университете имени Адама Мицкевича (Польша). Долгое время был преподавателем на кафедре теории и истории государства и права в Хмельницком университете управления и права. В 2018-м возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 ноября Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА. До этого чиновник был заместителем главы Херсонской области. Новый глава облгосадминистрации рассказал о приоритетах работы.

12 ноября президент назначил Олега Синегубова руководителем Полтавской области.

1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области, лично приехав на западную Украину. Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах, но не получилось. Но без высокой должности не остался.

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