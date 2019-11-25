Зеленский назначил нового главу Черновицкой области (видео)

Чиновник уже назвал основные приоритеты в своей работе на должности главы ОГА

Сергей Осачук. Фото: tva.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский принял очередное кадровое решение по чиновникам и назначил руководителя Черновицкой области, сообщает Офис главы государства.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации", – говорится в президентском указе.

Отметим, что активу области его представил в Черновицком городском совете замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

"С честью и наивысшей мерой ответственности за развития нашего края я принимаю эти полномочия и заверяю вас в моей полной преданности интересам и ценностям украинского государства, нуждам всех граждан Украины, которые проживают на территории Черновицкой области … Основной задачей Черновицкой ОГА я вижу обеспечение в повседневной жизни верховенства права, выстраивание эффективной коммуникации и взаимодействия со всеми общинами, городами и селами", – сказал Осачук.

Сергей Осачук — кандидат исторических наук и переводчик. В 2013 году его назначили на должность почетного консула Австрийской Республики в Черновцах. Также он занимал должность советника городского головы.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 ноября Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА. Чиновником стал опытный правовик.

11 ноября президент назначил нового главу Кировоградской ОГА. До этого чиновник был заместителем главы Херсонской области. Новый глава облгосадминистрации рассказал о приоритетах работы.

12 ноября президент назначил Олега Синегубова руководителем Полтавской области. 1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области, лично приехав на Западную Украину. Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах, но не получилось. Но без высокой должности не остался.

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