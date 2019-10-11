Зеленский назначил контролера за деятельностью СБУ

Глава государства не только требует реформировать спецслужбу, но и будет следить за ее работой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил человека, который будет контролировать деятельность Службы безопасности Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", – говорится в указе №744/2019.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский рассказывал, каких функций не должно быть у СБУ. По его мнению, лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, не соответствует европейским традициям.

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В начале октября СБУ представила проект своей реформы. Так, силовики завершили первый этап функционального обследования существующей структуры Службы безопасности, результаты которого станут основой детального плана последовательных управленческих решений в контексте реформирования. Глава спецслужбы Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближение ведомства к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины. Особенно он акцентировал внимание на проблемах государственной безопасности на фоне российской агрессии. Теперь у СБУ исчезнет возможность пересекаться с бизнесом и усилится контрразведывательная деятельность.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказывала, как приближаются к стандартам лучших спецслужб мира. По ее словам, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений для проведения анализа и определения эффективности их работы.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробней смотрите на видео:

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