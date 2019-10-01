Демилитаризация и повышение зарплат: СБУ представила проект своей реформы

Спецслужба больше не будет давить на бизнес и усилит контрразведывательную деятельность

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее президент Владимир Зеленский поручил реформировать СБУ и ведомсмтво, не дожидаясь законодательных изменений и в рамках своих полномочий, взялось за изменения. Коллегия спецслужбы представила концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины", основные положения которой представила на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, силовики завершили первый этап функционального обследования существующей структуры Службы безопасности, результаты которого станут основой детального плана последовательных управленческих решений в контексте реформирования.

Глава СБУ Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближения ведомства к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины. Особенно он акцентировал внимание на проблемах государственной безопасности на фоне российской агрессии.

"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба имеет не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", – сказал он.

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Согласно представленному концепту реформы СБУ приоритетными станут следующие направления:

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отказ от несвойственных функций и предотвращение расследований преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

расширение контрразведывательной деятельности СБУ;

внедрение гибкой структуры службы;

сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

демилитаризация;

повышение уровня заработной платы работников службы;

деполитизация руководящей вертикали СБУ и назначение председателя спецслужбы на срок, который не совпадает со сроком каденции президента Украины;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

В ближайшее время проект новой редакции закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и президенту Украины.

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала, как приближаются к стандартам лучших спецслужб мира. По ее словам, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений для проведения анализа и определения эффективности их работы.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробней смотрите на видео:

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