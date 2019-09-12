В СБУ рассказали, как приближаются к стандартам лучших спецслужб мира

Численность Службы будет оптимизирована, говорит Елена Гитлянская

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Не дожидаясь принятия новой редакции закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить Службу к стандартам лучших спецслужб мира.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пишет на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений для проведения анализа и определения эффективности их работы.

"Целью проверки является также оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности. Продолжается плодотворное сотрудничество с Советом национальной безопасности и обороны Украины, депутатским корпусом по разработке изменений в действующее законодательство в сфере безопасности", – продолжила Гитлянская.

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Она подчеркнула, что эффективная реформа Службы невозможна без обеспечения условий для ее эффективного проведения.

"Об этом свидетельствует украинский и мировой опыт. В частности, перед нами есть недавние примеры реформирования Нацполициии, создания новых антикоррупционных органов. Процессы сопровождались высоким уровнем финансирования этих структур. СБУ тут не является исключением", – напомнила пресс-секретарь.

"Сегодня СБУ полностью выполняет все задачи, поставленные перед ней государством. Внушительная часть ресурсов направляется на обеспечение подразделений и контрразведывательные мероприятия в районе проведения ООС", – резюмировала Гитлянская.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны и безопасности Украины от агрессии, а такжетребует от руководства Службы безопасности реформировать спецслужбу.

Также сообщалось, что в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ. Ведь отсутствие реформ в Службе препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны, заявила замглавы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в Киеве.

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