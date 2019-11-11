Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА

Андрей Балонь / Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский снова сменил главу Кировоградской области и назначил на эту должность Андрея Балоня. Глава государства подписал соответствующий указ, а представил нового чиновника активу области первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, сообщает пресс-служба ОПУ.

Он вручил Балоню соответствующее удостоверение и призвал местных депутатов и общество поддержать нового руководителя области.

В свою очередь сам Балонь заявил, что вместе с командой будет продолжать в регионе важные реформы, начатые президентом и правительством во всех сферах общественной жизни. Особое внимание намерен уделять созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционной привлекательности региона и повышению уровня заработной платы в области

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"Хочу заверить вас, что в полной мере понимаю, какие вызовы стоят передо мной и моей командой для того, чтобы Кировоградская область звучала по-другому, звучала по-новому, как того требует время. Понимаю и то, что самому мне не справиться, поэтому я готов к широкой публичной коммуникации с вами", – сказал он.

Тимошенко и Балонь (справа). Фото: president.gov.ua

Справка. Андрей Балонь родился в 1982 году. В 2003-м окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности "Правоведение", в 2017 году – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Финансы и кредит". Кандидат юридических наук. В 2003-2015 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства внутренних дел Украины. С 2017 до 2019 года был заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. Занимался предпринимательской деятельностью.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области. Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах, но не получилось. Но без высокой должности не остался.

Спустя три дня Зеленский назначил нового главу администрации Черкасской области – им стал Роман Боднар. В 2018 году он работал в СБУ и был участником боевых действий на Донбассе.

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