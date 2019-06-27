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Зеленский сменил губернатора Кировоградской обладминистрации

27 июня, 21:24

Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Светлану Лобанову.

Соответствующие указы №№464/2019 и 465/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в г.Александрия Кировоградской области.

Как сообщалось, Коваленко был назначен врио главы Кировоградской обладминистрации 11 июня. Ранее в тот же день с должности главы обладминистрации был уволен Сергей Кузьменко.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня принял несколько кадровых решений в спецслужбе, подписав соответствующие указы. Так, двумя указами он назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, Зеленский уволил Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ; Доценко Даниила Игоревича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ; Емельяненко Максима Александровича с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.

Отметим, за последний месяц президент уволил ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


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Тег губернатор, пост, губернаторы, назначение, должность, ОГА

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