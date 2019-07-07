Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

По распоряжению главы государства, главой области стал Виталий Комарницкий

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки с Дональдом Туском на Донбасс назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой главы государства.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", – идет речь в указе №493/2019.

Зеленский подчеркнул, что главной задачей руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.

"Для нашей страны важен приоритет – прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета - Ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", – сказал он.

Комарницкий поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что считает выполнение поставленных задач реальным.

"Я знаю настроение людей и проблемы, существующие в Луганской области. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.

В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, поскольку давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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