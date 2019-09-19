Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

Александр Стадник. Фото: vn.mk.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Николаевской области Александра Стадника. Глава государства подписал соответствующий указ.

"Назначить Стадника Александра Васильевича председателем Николаевской областной государственной администрации", – говорится в указе №707/2019, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 августа президент уволил с этой должности Боня Вячеслава Валентиновича, которые временно исполнял обязанности. В июле Владимир Зеленский во время визита в Николаев потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА и предложил Боню написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?", – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.

В тот же июльский день Зеленский устроил "разнос" николаевской чиновнице. Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко оправдывалась перед президентом за высказывание во время президентской избирательной кампании, когда Зеленский был только кандидатом на пост главы государства.

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