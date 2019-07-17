Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА
Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами
Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего визита в Николаевпотребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщают НикВести, при этом Владимир Зеленский сравнил с бандитами чиновников Николаевской области.
"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.
Бонь не стал перечить президенту.
"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать, – сказал чиновник.
"Да, пишите! Договорились", – сказал президент Украины.
В рамках визита в Николаев Владимир Зеленский посетит также трассу Н-14 "Николаев — Кропивницкий" и побывает на территории Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара).
Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства посещал Днепропетровскую область. Он заслушал доклад о ситуации с аэропортом, объездной дорогой, строительством моста (и даже заключил пари с мэром Днепра Филатовым по его строительству). Читайте подробней, какие изменения ожидают город после визита Зеленского в Днепр.
Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.
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