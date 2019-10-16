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Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны

16 октября, 10:37

Глава государства сначала уволили предыдущего главу Управления, но не без сюрприза для него

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Управления государственной охраны, подписав соответствующий указ.

Так, сначала одним указом глава государства присвоил Алексею Оцерклевичу воинское звание генерал-майора, а следующим указом уволил его с должности начальника Управления государственной охраны.

После этого Владимир Зеленский подписал новый указ о назначении на эту должность Сергея Рудя.

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы, но оставил за ним право носить военную форму. Генерал дважды возглавлял оборонное ведомство при президента Леониде Кучме.

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Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Кроме того, президент снова сменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Недавно уволенный секретарь СНБО Александр Данилюк выведен из Совета. При этом ввел туда нового секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Напомним. на днях Зеленский ездил на передовую на Донбасс. Президент вручил награды бойцам ВСУ и возложил цветы к памятнику защитникам Авдеевки.

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указ уго Владимир Зеленский Сергей Рудь

Источник: Сегодня

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