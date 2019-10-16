Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Управления государственной охраны, подписав соответствующий указ.
Так, сначала одним указом глава государства присвоил Алексею Оцерклевичу воинское звание генерал-майора, а следующим указом уволил его с должности начальника Управления государственной охраны.
После этого Владимир Зеленский подписал новый указ о назначении на эту должность Сергея Рудя.
Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы, но оставил за ним право носить военную форму. Генерал дважды возглавлял оборонное ведомство при президента Леониде Кучме.
Кроме того, президент снова сменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Недавно уволенный секретарь СНБО Александр Данилюк выведен из Совета. При этом ввел туда нового секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.
Напомним. на днях Зеленский ездил на передовую на Донбасс. Президент вручил награды бойцам ВСУ и возложил цветы к памятнику защитникам Авдеевки.
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