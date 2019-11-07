Зеленский назначил новых начальников СБУ в шести областях

Президент Владимир Зеленский на днях поставил нового главу СБУ в Черкасской области, а сегодня подписал указы о назначении начальников спецслужбы в шести областях, сообщает Офис главы государства.
Так, начальниками Управлений СБУ Зеленским назначены следующие лица:
- Денисенко Анатолий Александрович – Винницкая область;
- Данюков Павел Алексеевич – Волынская область;
- Заец Сергей Сергеевич – Ивано-Франковская область;
- Борзилов Евгений Викторович – Полтавская область;
- Борейчук Юрий Иванович – Тернопольская область;
- Криворучко Сергей Михайлович – Херсонская область.
А вот в Днепропетровской области президент снял с должности начальника управления СБУ Олейника Андрея Федоровича.
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Кроме того, уволен начальник Главного следственного управления Службы безопасности Богдан Тиводар. А также назначен Игорь Носак начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, каких функций не должно быть у СБУ. По его мнению, спецслужбу необходимо лишить компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды.
В свою очередь глава спецслужбы Иван Баканов рассказывал, что СБУ – неповоротлива, инертна и технологически отсталая. По словам, реформа изменит назначение СБУ.
Ранее президент поставил задачу главе СБУ Ивану Баканову. Подробней смотрите на видео:
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