Зеленский назначил своего представителя по Крыму

Президент продолжает активную кадровую политику в Украине и дал понять, что вопрос Крыма у него на контроле

Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский после увольнения начальника СБУ по Крыму, теперь подписал указ о назначении нового представителя президента в Автономной республике Крым.

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №454.

Напомним, ранее постпредом президента (Петра Порошенко) в Крыму был Борис Бабин, однако в декабре прошлого года он сам решил уйти с данной должности. Порошенко принял отставку и подписал соответствующий указ.

Как сообщали новости "Сегодня", с приходом к власти в Украине нового президента и новой администрации, общество интересовал вопрос, какую позицию будет заниматься Зеленский и его команда по Донбассу и Крыму – как одним из наиболее значимых вопросов. Однако президент четко дал понять, что Крым – это украинская территория, незаконно "отжатая" Россией. Так, недавно Зеленский рассказал, что при встрече с Путиным поднимет вопрос Крыма.

В то же время глава Администрации президента Андрей Богдан также четко заявлял, что Крым – Украина, и это не обсуждается.

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