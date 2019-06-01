Зеленский назначил Уполномоченного по правам ребенка

Соответствующий указ №348 опубликовано на сайте президента

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Соответствующий указ №348 опубликовано на сайте президента.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", – говорится в указе.

Как сообщалось, 19 мая президент Петр Порошенко освободил Николая Кулебу от должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019. Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения: председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский – президент Украины.

Напомним, начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.

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