Зеленский назначил Уполномоченного по правам ребенка
Соответствующий указ №348 опубликовано на сайте президента
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.
Соответствующий указ №348 опубликовано на сайте президента.
"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", – говорится в указе.
Как сообщалось, 19 мая президент Петр Порошенко освободил Николая Кулебу от должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019. Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения: председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский – президент Украины.
Напомним, начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.
"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.
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