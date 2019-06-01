Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский назначил Уполномоченного по правам ребенка

1 июня, 21:21

Соответствующий указ №348 опубликовано на сайте президента

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Соответствующий указ №348 опубликовано на сайте президента.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", – говорится в указе.

Как сообщалось, 19 мая президент Петр Порошенко освободил Николая Кулебу от должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019. Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения: председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский – президент Украины.

Напомним, начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег указ, Зеленский, должность, уполномоченный президента , кулеба, права детей

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назначил Уполномоченного по правам ребенка". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конгресс США подготовил закон о поддержке Украины: Зеленский прокомментировал

Сегодня, 12:42

Президент поблагодарил США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины

Медведев пожаловался на Зеленского: не хочет восстанавливать отношения с Россией

Сегодня, 12:24

Российский премьер не заметил желания Киева восстановить контакты с Москвой

Президент Зеленский похвалил шаурму, а Трампу досталось от Папы Римского: 5 главных заявлений недели

Сегодня, 11:53

Премьер Гройсман рассказал украинцам об ужасах дефолта

Зеленский выложил новое забавное фото и трогательно поздравил украинцев

Сегодня, 11:44

Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться, предложил президент

Трамп пригласил Зеленского посетить США

Сегодня, 11:41

На странице Администрации президента выразили благодарность за приглашение

Зачем артисты рвутся в политику и что Зеленский делал на передовой: главные новости страны за неделю

Сегодня, 09:20

Виктор Павлик пообещал в случае избрания нардепом прогуливать парламент

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Каменских сделала откровенное признание накануне свадьбы

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

В Одесскую обл. залетела птица, которую давно не видели в Украине

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

На Урале обнаружили самый крупный изумруд за последние 10 лет

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Сегодня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь