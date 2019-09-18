Зеленский назначил замену Безсмертному на переговорах в Минске

Бывший переговорщик был уволен довольно быстро, проработав всего месяц

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Глава государства подписал соответствующий указ.

Он внес изменения в статью 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".

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"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", – говорится в указе №701/2019.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз должность переговорщика в политической подгруппе занимал роман Безсмертный, которого Зеленский уволил 13 августа, подписав соответствующий указ. Сам он раскритиковал президента, отметив, что узнал об освобождении от обязанностей из интернета и СМИ – ровно так же, как и о своем назначении. Позже Безсмертный объяснил, в чем видит причину его увольнения из ТКГ. Он отметил, что виной всему его публичная позиция, ведь он считал, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна была приостановить участие в Минском процессе до встречи в "нормандском формате".

У Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что его отстранение связано с формированием представителем Украины в ТГК Леонидом Кучмой "эффективной команды" для переговоров в Минске.

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