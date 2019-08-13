У Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного

Команда Зеленского и политик не сошлись во взглядах

Роман Безсмертный / Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от участия в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за формирования представителем Украины в ТГК Леонидом Кучмой "эффективной команды" для переговоров в Минске.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире "5 канала".

Реклама

"Минский переговорный процесс остается на сегодня единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса и, в частности, о прекращении огня, возвращении пленных, обмена теми лицами, которые удерживаются. Президент делегировал организацию отстаивания позиции Украины в этом сложном процессе переговоров второму Президенту Украины Леониду Кучме и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет эффективно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске", - сказала Мендель.

Представлять Украину в политической подгруппе ТКГ на минских переговорах Роману Безсмертному доверили 6 июня этого года. На этой должности он сменил Александра Моцика.

Сегодня, 13 августа, глава государства освободил его от выполнения этих обязанностей.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" Безсмертный рассказал, что он сходится с президентом Владимиром Зеленским во мнении, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе, и есть колоссальное желание достичь мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама