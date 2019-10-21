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Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

21 октября, 13:35

Глава государства продолжает кадровые перестановки в ведомстве и назначен новый чиновник

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового чиновника в Совет национальной обороны и безопасности.

Глава государства подписал указ о назначении Демедюка Сергея Васильевича заместителем Секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Украины снова сменил состав СНБО. Он вывел оттуда Александра Данилюка, который был уволен 30 сентября с должности секретаря ведомства. Этим же указом он ввел в СНБО недавно назначенных нового секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

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Также на днях Зеленский утвердил структуру СНБО, определив перечень ведомств. Кроме того, секретарю ведомства поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с настоящим документом.

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Напомним, после увольнения из СНБО Александр Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже во время пресс-марафона Владимир Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО. Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил, что не согласен с его позицией.

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указ СНБО Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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