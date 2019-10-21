Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового чиновника в Совет национальной обороны и безопасности.

Глава государства подписал указ о назначении Демедюка Сергея Васильевича заместителем Секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Украины снова сменил состав СНБО. Он вывел оттуда Александра Данилюка, который был уволен 30 сентября с должности секретаря ведомства. Этим же указом он ввел в СНБО недавно назначенных нового секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

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Также на днях Зеленский утвердил структуру СНБО, определив перечень ведомств. Кроме того, секретарю ведомства поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с настоящим документом.

Напомним, после увольнения из СНБО Александр Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже во время пресс-марафона Владимир Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО. Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил, что не согласен с его позицией.

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