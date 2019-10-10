Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО

Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил. что не согласен с его позицией

Александр Данилюк / Фото: СНБО

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Президент Владимир Зеленский 30 сентября уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он объяснил, что это не связано с ситуацией вокруг ПриватБанка, о чем говорил сам экс-чиновник. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-марафона.

Он отметил, что заявление на увольнение написал не только Данилюк, но и другие люди и у президента есть их несколько.

"Заявление господина Данилюка у меня тоже была. Он написал заявление на увольнение своей рукой", – сказал Зеленский.

президент объяснил, что не комментировал никаких заявления экс-секретаря СНБО, который тот давал после увольнения, поскольку принципиально не комментирует людей из своей команды.



"У меня есть 100%-ное и прозрачное понимание, почему он ушел. Заявление он написал. Когда? Перед (поездкой в) США и много раз мы об этом говорили, что он может написать это заявление. И это не первый раз. Господин Данилюк прекрасно знает, что я с уважением к нему относился и есть много вещей, про которые не хочу говорить. И наверно он ожидал от меня, что я не подпишу его заявление. Я ему сказал честно: "Есть внутри команды недоразумения, есть твое видение, но меня достала игра, что вы пишите заявления, а потом я их не подписываю, чтобы вы работали вместе". Я их предупредил, начиная с Данилюка, кто будет писать мне заявление – шантажа не будет – я буду их подписывать и буду увольнять людей. Данилюк знает, что я к нему относился очень хорошо, лучше, чем кто-либо с моего окружения. Поэтому я не согласен, с его позицией, что он уволен из-за ПриватБанка", – объяснил глава государства.

Президент подчеркнул, что Данилюк хотел быть премьер-министром.

"Я ему сказал честно: "Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатару". И сложные отношения с Богданом (главой Офиса президента – ред.) тоже на это повлияли", – добавил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", после увольнения Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже Зеленский назначил нового секретаря СНБО, который до этого поработал и в Раде, и управлял целой областью. Читайте подробней, что известно о новом главе СНБО Алексее Данилове.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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