Зеленский назначил замминистра здравоохранения Соловьева заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее из-за коронавируса уволил главу Тернопольской ОГА, назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №57/2020, обнародованном 25 февраля.
Как известно, ранее Алексей Соловьев занимал должности главы Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главного госинспектора Украины по контролю качества лекарственных средств.
До сегодняшнего назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.
Ранее стало известно, что в связи с угрозой возникновения эпидемии коронавируса Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения.
Также во вторник, 25 февраля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского в МВД Украины состоялось заседание координационного совещания под председательством Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом .
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