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Зеленский назначил замминистра здравоохранения Соловьева заместителем секретаря СНБО

25 февраля, 22:06

Ранее он занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее из-за коронавируса уволил главу Тернопольской ОГА, назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №57/2020, обнародованном 25 февраля.

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Как известно, ранее Алексей Соловьев занимал должности главы Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главного госинспектора Украины по контролю качества лекарственных средств.

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До сегодняшнего назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

Ранее стало известно, что в связи с угрозой возникновения эпидемии коронавируса Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения.

Также во вторник, 25 февраля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского в МВД Украины состоялось заседание координационного совещания под председательством Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом .

Видео: Пресс-служба МВД

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СНБО Минздрав назначения Владимир Зеленский Соловьев коронавирус замминистра заместитель

Источник: Сегодня

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