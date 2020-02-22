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Зеленский из-за коронавируса уволил главу Тернопольской ОГА

22 февраля, 15:00

Отмечается, что Игорь Сопель сам подал заявление об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении.

Ранее под Тернополем прошли митинги местного населения против эвакуации в регион украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Сообщалось, что на подъезде к селу Конопковка люди организовали несколько блокпостов на дорогах.

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Сопель был назначен главой Тернопольской ОГА 1 ноября прошлого года. Он родился 16 сентября 1974 года в городе Хоростков Гусятинского района Тернопольской области, гражданин Украины. Имеет высшее образование, руководитель, Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". На досрочных парламентских выборах выдвигался от политической партии "Слуга народа", однако в 166-м округе в Тернопольской области его опередил нардеп Люшняк.

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увольнение Владимир Зеленский коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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