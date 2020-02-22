Зеленский из-за коронавируса уволил главу Тернопольской ОГА

Отмечается, что Игорь Сопель сам подал заявление об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении.

Ранее под Тернополем прошли митинги местного населения против эвакуации в регион украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Сообщалось, что на подъезде к селу Конопковка люди организовали несколько блокпостов на дорогах.

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Сопель был назначен главой Тернопольской ОГА 1 ноября прошлого года. Он родился 16 сентября 1974 года в городе Хоростков Гусятинского района Тернопольской области, гражданин Украины. Имеет высшее образование, руководитель, Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". На досрочных парламентских выборах выдвигался от политической партии "Слуга народа", однако в 166-м округе в Тернопольской области его опередил нардеп Люшняк.

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