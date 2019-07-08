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Зеленский назвал единственный способ закончить войну на Донбассе

8 июля, 17:55

Глава государства лично пригласил на Донбасс всех желающих снять с России санкции

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский по итогам сегодняшнего саммита Украина-ЕС и встречи с руководством европейского Союза заявил, что закончить войну на Донбассе можно только с помощью дипломатии. Об этом он сказал на совместной с главой Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции.

Глава государства считает, что и нынешние шаги в Станице Луганской с разведением сил ведут к устойчивому прекращению огня, но в целом мир на восток Украины можно принести только одним способом.

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или в целом сомнения относительно продления санкций, всех я лично приглашаю на Донбасс посмотреть, сколько бед нам принесла эта война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украину, но это возможно сделать лишь единственным оружием – это дипломатия. Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю, что не так быстро, как нам всем хотелось бы, потому что фактически мы движемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди – много работы по восстановлению Донбасса", – сказал Зеленский.

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В то же время президент не исключил снятия экономической блокады Донбасса, но только при условии, если боевики вернуть Украине контроль над захваченными предприятиями.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский уже назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.

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Тег война, Донбасс, Зеленский

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Источник:

УНИАН

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