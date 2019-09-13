Зеленский назвал главных врагов украинского счастья

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объяснил, что мешает Украине статья счастливой страной, и перечислили главных врагов украинского счастья. Об этом он сказал во время выступления на16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Он объяснил, что нашей стране мешает сделать украинцев более счастливыми.

"Все просто – победить врагов. И речь сейчас не только про геополитику. Я имею ввиду врагов нашего украинского счастья – это война, бедность, коррупция и, простите, зависть", – сказал Зеленский.

Также он рассказал о своем видении счастливой украинской семьи.

"Первое и самое главное – все за столом, пустых стульев нет. Те, кто отважно защищают Украину, должны вернуться победителями", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

Ранее Зеленский говорил, что надеется на скорейшее возвращение в украинскую Ялту.

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