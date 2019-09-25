Зеленский заявил, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии

Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине было разрушено критически важную инфраструктуру и промышленные объекты

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувство безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможен там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушения прав и свобод человека", – подчеркнул Владимир Зеленский во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

Видео: Reuters

Президент заверил, что Украина предана своим обязательствам по Целям устойчивого развития – для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм внедрения целей и мониторинга этого процесса.

"Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", – рассказал глава государства.

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Однако, по его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию и теперь пришло время двигаться им быстрее и увереннее.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине было разрушено критически важную инфраструктуру и промышленные объекты, потеряно межотраслевые связи.

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"Но самое главное — Украина потеряла более 13 000 граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно", – подчеркнул глава государства.

"Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращение войны и господства мира. И это — наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн", – резюмировал президент Украины.

Напомним, что по словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, главное для украинского президента — личный контакт, который для президента США Дональда Трампа является ключевым в его взаимодействии с другими иностранными лидерами.

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Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

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