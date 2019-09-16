Зеленский назвал три главных темы встречи "нормандской четверки"

Глава государств настаивает, что на переговорах нужно срочно принимать решения, а не просто поднимать вопросы

/ Фото: Getty Images

Реклама

Встреча в "нормандском формате" ожидается в ближайшее время и на ней президент Владимир Зеленский намерен добиться решения окончательного обмена пленными, разведения войск по всей линии фронта и вывода оккупационных сил с Донбасса. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Он напомнил, что последняя встреча "нормандской четверки" состоялась в октябре 2016 года, поэтому он ожидает, что новые переговоры в ближайшее время таки состоятся.

"Когда у нас война в стране, у нас не могут быть встречи один раз на три или четыре года, у нас нет времени столько ждать, потому что каждый день гибнуть наши ребята. Главные шаги – это решение, не поднятие темы, а решение вопроса окончательного обмена всех наши пленных – всех на всех. Второй вопрос: окончательно решено с четкими сроками разведение войск – Золотое, Петровское, а потом четки сроки, когда мы разводим войска по всей линии разграничени", – сказал Зеленский.

Читайте также: Названа возможная дата нового обмена пленными между Украиной и Россией

Третьим важным вопросом на переговорах он называет четкие сроки вывода оккупационных войск и потом выборов в ОРДЛО.

"Я не знаю, сможем ли мы все это решить за одну встречу, поэтому наши советники (во время встречи 2 сентября – ред.) все подготовили и сказали, что мы хотим на встрече не поднимать вопросы, а их решать. Ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат, ожидаю, что европейские страны (Германия и Франция – ред.) будут поддерживать позицию украинскую, я хочу в это верить", – сказал глава государства и выразил надежду, что следующая встреча в "нормандском формате" будет не через три-четыре года, а часто, пока не будут решены все вопросы.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера", как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т.н. "Л/ДНР". Как сообщали новости "Сегодня", бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама