Зеленский назвал условие для роспуска Верховной Рады

Год назад Зеленский уже разогнал парламент прямо во время инаугурации

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что распустит Верховную Раду в том случае, если монобольшинство, в частности фракция "Слуга народа", перестанут принимать важные законы и начнут лоббировать интересы бизнеса. Также он прокомментировал будущие местные выборы в стране.

"Про местные выборы. Если COVID-19 пройдет, будут местные выборы. Нет в этом вопроса, даже не хочу говорить о деталях. Люди выбирают местную власть, вот и все", – сказал он.

Также президент прокомментировал возможность роспуска парламента.

"Что касается роспуска... Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, <...> за все, что было написано в программе президента, я буду поддерживать партию "Слуга народа". Не просто партию, а именно тот состав, именно монобольшинство, потому что они выполняют свои работу. Как только они не будут голосовать, не захотят или начнут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния, в то же время, даже ни о чем не думая, я буду распускать парламент", – сказал Зеленский.

Напомним, что первый раз Зеленский распустил Раду ровно год назад – 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации. Читайте подробней, как тогда депутаты отреагировали на роспуск Верховной Рады.

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