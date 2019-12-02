Зеленский не хочет, чтобы Украина попрошайничала

Президент Украины не собирается выпрашивать помощь у иностранных партнеров

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Президент США Дональд Трамп не проводил связь между выделением американской помощи Украине и расследованием в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена в ходе июльского телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом последний заявил в опубликованном 2 декабря интервью немецкому изданию Der Spiegel.

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"Я вообще не говорил с президентом США Трампом по принципу "я даю тебе то-то, ты мне — то-то", — заверил Зеленский.

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Несмотря на это, президент Украины напомнил, что его страна находится в состоянии войны.

"И если вы наш стратегический партнер, то вы не должны блокировать помощь", — подчеркнул он.

В то же время, Зеленский не хочет, чтобы Киев выпрашивал у Вашингтона обещанную помощь.

"Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек", — сказал украинский лидер.

Напомним, что действия Трампа относительно Украины обеспокоили Конгресс – свидетели его звонка Зеленскому заявили о требовании возобновить расследование в отношении Байдена и его сына взамен на размораживание американской помощи Киеву, что стало поводом для начала процедуры импичмента.

На сайте "Сегодня" вы можете ознакомиться с полным текстом стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 июля.

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