Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

Зеленский не хочет, чтобы Украина попрошайничала

2 декабря, 11:23

Президент Украины не собирается выпрашивать помощь у иностранных партнеров

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Президент США Дональд Трамп не проводил связь между выделением американской помощи Украине и расследованием в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена в ходе июльского телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом последний заявил в опубликованном 2 декабря интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Читайте также: Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку

"Я вообще не говорил с президентом США Трампом по принципу "я даю тебе то-то, ты мне — то-то", — заверил Зеленский.

Реклама

Несмотря на это, президент Украины напомнил, что его страна находится в состоянии войны.

"И если вы наш стратегический партнер, то вы не должны блокировать помощь", — подчеркнул он.

В тренде
Кличко судится с Кабмином, а у МАГАТЭ – новый гендиректор: топ-темы дня
Фото: kyivcity.gov.ua

В то же время, Зеленский не хочет, чтобы Киев выпрашивал у Вашингтона обещанную помощь.

"Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек", — сказал украинский лидер.

Напомним, что действия Трампа относительно Украины обеспокоили Конгресс – свидетели его звонка Зеленскому заявили о требовании возобновить расследование в отношении Байдена и его сына взамен на размораживание американской помощи Киеву, что стало поводом для начала процедуры импичмента.

На сайте "Сегодня" вы можете ознакомиться с полным текстом стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 июля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский Дональд Трамп Джо Байден

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверкиПолитика
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика
Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 год
Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 годУкраина
Встреча Нормандской четверки: Франция и Германия могли договориться с Путиным
Встреча Нормандской четверки: Франция и Германия могли договориться с ПутинымПолитика
У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве
У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентствеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...