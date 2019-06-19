Зеленский о рейсе MH17: На скамье подсудимых должны быть все причастные
Украина приветствует выводы Международной следственной группы
Президент Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в трагедии самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) в 2014 году.
Об этом говорится в сообщении администрации президента в Twitter.
"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", – говорится в сообщении.
Напомним,ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.
Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский о рейсе MH17: На скамье подсудимых должны быть все причастные". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия все знает о трагедии MH17 на Донбассе, но молчит – генпрокурор Нидерландов
У международной комиссии есть доказательства причастности России к крушению Boeing 777 в 2014 году
Порошенко о подозреваемых в деле MH17: Это еще одно доказательство вины России
Экс-президент уверен, что Россию привлекут к ответственности за сбивание самолета над Донбассом
Дело MH17: СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам
Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей
Виновных в крушении "Боинга" на Донбассе не будут экстрадировать
В Совместной следственной группе лишь просят Москву допросить четырех подозреваемых