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Зеленский о рейсе MH17: На скамье подсудимых должны быть все причастные

19 июня, 20:25

Украина приветствует выводы Международной следственной группы

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский надеется, что международный трибунал накажет всех виновных в трагедии самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении администрации президента в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", – говорится в сообщении.

Напомним,ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.


Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

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Тег Донбасс, Зеленский, авиакатастрофа, Боинг, MH17, крушение Боинга

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