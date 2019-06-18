В Нидерландах назвали причастных к катастрофе MH17

Имена появились за день до обнародования новых подробностей расследования Совместной следственной группой

Голландский канал Nieuwsuur опубликовал имена четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Отмечается, что имена появились за день до обнародования новых подробностей расследования Совместной следственной группой (JIT). Пока неизвестно, это те имена, которые завтра назовет JIT, поскольку до сих пор ни одно имя’я официально не называли.

В частности, фигурируют такие люди:

1) Командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске Сергей Мучкаев. По версии журналистов, он отвечал за перевозку до границы украинского "Бука", которым сбили самолет.

2) Полковник ВСУ Иван Безъязыков, которого судят по обвинению в государственной измене. Он, возможно, способствовал перевозке "Бука" к месту запуска.

3)Так называемый "руководитель" разведки "ДНР" ветеран ГРУ Сергей Дубинский, которого считают организатором применения "Бука".

4) Подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов. Вероятно, был вовлечен в перевозку "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. По некоторым данным, он находился возле установки в момент пуска.

Подозрения первым четырем подозреваемым в катастрофе Boeing малазийских авиалиний будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ).

Напомним, этой весной состоялась первая встреча между Нидерландами, Австралией и Россией, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing на украинском Донбассе в 2014 году.

Мы также писали, что госсекретарь США Майк Помпео призывал Россию отчитаться о случившейся трагедии, поскольку она недостаточно сотрудничает со следствием.

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