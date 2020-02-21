Зеленский о событиях в Новых Санжарах: Мы – Европа средневековья

Президент Владимир Зеленский назвал средневековьем события в Новых Санжарах, когда одни украинцы пытались не пустить на родную землю других своих сограждан и устроили побоище. Об этом он сказал во время участия в награждении победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Первым делом он поздравил украинцев, которые вернулись из Уханя.

"Мы все, я уверен мы все желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома рядом со своими родными и близкими", – сказал Зеленский".

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Также глава государства вспомнил, как в Украине любят говорить, что Украина – это Европа. Однако, по его словам, события в Новых Санжарах подпортили такое впечатление.

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"Вчера, честно говоря, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи средневековья, к сожалению. Давайте не забывать все, что мы все с вами люди, а не… не хочу сейчас подбирать неправильное слово. Я верю, что в ближайшее время, в ближайшем будущем, у вас, у нас у всех появится очень нужный нашей страны, да и всему миру, стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенных столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

При этом мировые СМИ о событиях в Новых Санжарах пишут не самые приятные вещи. Журналисты The New York Timesдаже цитировали местных жителей, которые предлагали отправить эвакуированных из Китая в Чернобыль.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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