"Вероятно, пьяные": что мировые СМИ пишут о событиях в Новых Санжарах

Украина снова попала на страницы мировых СМИ. 20 февраля взгляды иностранного общества были прикованы к событиям, которые происходили в поселке Новые Санжары Полтавской области. Встреча украинцами своими соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, мягко говоря, удивила зарубежных обозревателей. Многие не верят, что подобное может происходить в трезвом состоянии и отмечают, что некоторые протестующие, вероятно, были пьяные.

Так, The New York Times пишет, что эвакуированных из Китая людей жители центральной Украины приветствовали "летящими камнями и горящими шинами".

"После столкновений некоторые протестующие и полицейские лежали ранеными на земле. По крайней мере, у двух автобусов были разбиты окна, а эвакуированные сидели за занавесками внутри. Местные жители в Новых Санжарах боялись, что они могут заразиться, несмотря на то, что власти неоднократно настаивали на том, что опасности нет", – сообщает издание.

The New York Times отмечает, что помимо эвакуированных украинцев, в самолете, который приземлился в Украине в четверг, 20 февраля, было 27 граждан Аргентины, а также граждане Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики и других стран.

Журналисты также цитируют местных жителей, которые предлагали оправить эвакуированных из Китая в Чернобыль.

"Один из протестующих предлагал отправить протестующих в Чернобыль, где произошла самая страшная в мире ядерная катастрофа в 1986 году. Другой предложил отвезти их в парламент, еще один сказал, что Зеленский должен разместить их у себя, если он действительно считает, что опасности нет", – отмечается в статье The New York Times.

Издание делает вывод, что причиной всему является "слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти, которые широко распространены в Украине". Также корреспонденты напоминают, что наша страна недавно столкнулась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых жителей вакцинировать себя и своих детей.

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Английский The Times пишет, что эвакуация украинцев из Китая в связи со вспышкой коронавируса превратилась в настоящий хаос.

Измученные долгой дорой эвакуированные вынуждены были в автобусах укрываться от камней, которые щедро летели из толпы протестующих, говорится в статье.

"Демонстранты, некоторые из которых выглядели пьяными, устанавливали дорожные блоки, жгли шины и вступали в столкновения с полицией по охране общественного порядка, которая двигалась, чтобы освободить доступ. Один из протестующих пытался пробить полицейское оцепление своей машиной", – сообщает издание.

Также The Times приводит слова министра МВД Арсена Авакова, который назвал происходящее в Новых Санжарах позором.

"Автобусы с эвакуированными, наконец, смогли добраться до места карантина после нескольких часов столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из окон автобуса, которые медленно двигались под тяжелым полицейским эскортом", – описывает события в Новых Санжарах The Times.

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О вероятно пьяных протестующих пишет и французская La Nación.

"Украинцы встретили камнями эвакуированных из Китая… Протестующие, некоторые из которых, вероятно, были пьяными, блокировали дороги, жгли шины и дрались с полицией", – отмечает издание.

Напомним, в городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев.

Они считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

А 20 февраля толпа протестующих забросала камнями автобусы, где находились эвакуированные из Китая. Испуганные люди закрывали собой маленьких детей.

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