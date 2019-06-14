Зеленский о трагедии с Ил-76: Это глубокая рана для страны

Глава государства в связи с годовщиной трагических событий дал важное поручение начальнику Генштаба

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших десантников в трагедии с самолетом Ил-76, сбитым агрессором под Луганском в 2014 году. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку изучить боевой опыт подобных трагедий. Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что сегодня в Украине вспоминают 49 погибших военнослужащих, самолет с которыми был сбит террористами при заходе на посадку в аэропорту "Луганск".

"Я искренне разделяю печаль и горе родных и близких каждого из погибших. Наш долг перед ними заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем. Поэтому я как верховный главнокомандующий ВС Украины поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ. Конечно, я знаю о судебных тяжбах по этой трагедии. Это свидетельствует о больших проблемах в архитектуре военной юстиции. Наладить ее эффективное функционирование – один из приоритетов для меня. Гибель военных – это не статистика, это глубокая рана для страны, которая еще долго не заживет", – написал Зеленский.

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".

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