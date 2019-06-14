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Сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле: СБУ собрала доказательства

14 июня, 10:27

Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера"

Обломки сбитого Ил-76
Обломки сбитого Ил-76. Фото: AFP

Недавно Запорожский суд признал, что Ил-76 сбили вследствие российской агрессии, а теперь в Службе безопасности сообщили о собранных доказательствах, что решение о сбивании самолета с украинскими десантниками в небе над Луганском в 2014 году поступило из Кремля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), известным, как частная военная компания "Вагнера", – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории Украины.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин (глава ЧВК "Вагнера"), Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, которые по возвращении в Россию были отмечены (президентом РФ) Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества", – рассказали в СБУ.

Как известно, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы. Позже новости "Сегодня" сообщали, как военные и семьи погибших десантников восприняли приговор по делу Ил-76.

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Тег Россия, СБУ, самолет, доказательства, вагнер, ИЛ-76

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