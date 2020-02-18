Зеленский об эвакуации украинцев из Китая: Это наши люди, мы должны их забрать

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу эвакуации украинцев из Китая.

Об этом с брифинга по итогам совещания Совета национальной безопасности и обороны сообщил корреспондент "Сегодня".

"По коронавирусу: хочу вам сказать, что у нас полностью контролируемая ситуация. Мы обязательно должны забрать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют дезинформацию о том, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы, но самое главное – что мы забираем наших граждан", – заявил глава государства.

Зеленский также предложил посмотреть статистику об украинцах в Китае и заверил, что, в основном, это совсем молодые люди.

"Если вы увидите статистику, сколько там наших… Это даже не взрослые люди, это мальчики-девочки. Там много людей 90-х годов рождения", – подчеркнул президент.

Отдельно он подчеркнул, что, по данным полиции, некоторые политические партии подстрекают местных жителей к протестам и перекрытию дорог.

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"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям, мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам, обращаются к местным жителям, и подстрекают к тому, чтобы они перекрывали дороги", – заявил президент.

Глава государства призвал украинцев: "Мы с вами должны понимать – мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы".

Как известно, самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля, в Украине его возвращения ожидают 20 февраля.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло, на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Шкло, пока нет.

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