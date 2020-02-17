Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Во Львовской области паника и протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

17 февраля, 15:46

Местные жители против того, чтобы эвакуированных украинцев селили в местном санатории

Эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло, на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители села, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борту из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Стекло, пока нет. Во Львовской облгосадминистрации слухи опровергают. Но, несмотря на это, несколько десятков человек вышли с протестом под поселковый совет. Санаторий сейчас не работает – зимой он закрыт. И там утверждают, что к условиям карантина не приспособлены.

Игорь Повар и.о. директора санатория "Шкло":

"Нам пришел запрос из государственного учреждения центра общественного здоровья Министрества здравоохранения Украины о том, можем ли мы предоставить условия на проживание карантинного типа. У нас нет изоляционных боксов. Таких, которые могут подлежать под карантинный тип".

Но местные жители не спешат успокаиваться:

В тренде
"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в Донецк
Фото: dotp.dn.ua

"То есть беда большая, это не шутки. Естественно, что боимся. Зачем нам это?".

Напомним, ранее сообщалось том, что санаторий в Киевской области отказывается принимать эвакуированных из Китая украинцев. Отдыхающие "Пролиска" и местные выступили против такого соседства. Санаторий стоит посреди поселка Козин, и люди боятся заразиться.

Как известно, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля. Об этом ранее рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

эвакуация карантин санаторий Львовская область коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версии
Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версииЗапад
На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочка
На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочкаЗапад
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видео
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видеоЗапад
Страшное ДТП во Львове: женщину переехали две иномарки (фото)
Страшное ДТП во Львове: женщину переехали две иномарки (фото)Запад
Под Киевом пропала молодая женщина с шестимесячным ребенком
Под Киевом пропала молодая женщина с шестимесячным ребенкомПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...