Во Львовской области паника и протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

Местные жители против того, чтобы эвакуированных украинцев селили в местном санатории

Эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло, на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители села, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борту из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Стекло, пока нет. Во Львовской облгосадминистрации слухи опровергают. Но, несмотря на это, несколько десятков человек вышли с протестом под поселковый совет. Санаторий сейчас не работает – зимой он закрыт. И там утверждают, что к условиям карантина не приспособлены.

Игорь Повар и.о. директора санатория "Шкло":

"Нам пришел запрос из государственного учреждения центра общественного здоровья Министрества здравоохранения Украины о том, можем ли мы предоставить условия на проживание карантинного типа. У нас нет изоляционных боксов. Таких, которые могут подлежать под карантинный тип".

Но местные жители не спешат успокаиваться:

"То есть беда большая, это не шутки. Естественно, что боимся. Зачем нам это?".

Напомним, ранее сообщалось том, что санаторий в Киевской области отказывается принимать эвакуированных из Китая украинцев. Отдыхающие "Пролиска" и местные выступили против такого соседства. Санаторий стоит посреди поселка Козин, и люди боятся заразиться.

Как известно, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля. Об этом ранее рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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