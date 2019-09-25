Зеленский обещал Трампу начать расследование против сына Байдена

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Reuters

В ходе июльского телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу возобновить расследование, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Это следует из стенограммы их беседы, полный текст которой Белый дом опубликовал на своем сайте 25 сентября.

Из сказанного Трампом следует, что что "многие люди" хотят выяснить правдивость "многих разговоров о сыне Байдена" и "что Байден остановил расследование".

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Кроме того, хозяин Белого дома сетовал на увольнение некоего "хорошего генпрокурора" Украины, который занимался расследованием относительно Хантера Байдена.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, упомянутой вами в этом вопросе", – сказал Зеленский.

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Кроме того, он просил Трампа поделиться любой информацией, которая может быть полезна следствию.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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