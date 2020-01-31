Зеленский обсудил с Помпео большие планы в Украине: подробности встречи

/ Фото: president.gov.ua

Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, с которым, среди прочего, обсудил развитие инфраструктуры Донбасса, сообщает Офис главы государства.

"Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрацию президента Трампа, вас лично и в целом народ США за постоянную поддержку Украины – наш суверенитет и территориальную целостность. Для нас это очень важно", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил США за помощь в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с американцами во многих направлениях. Также Зеленский и Помпео обсудили ход реформ в Украине, торговые отношения и развитие инфраструктуры, в частности и на Донбассе.

"У нас большие планы по дорогам. Наш первый шаг – 25 000 километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил глава государства.

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В свою очередь госсекретарь США выразил поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.

Смотрите также видео пресс-конференции Зеленского и Помпео:

Как сообщали новости "Сегодня", во время пресс-конференции Зеленский объяснил, повлияет ли импичмент Трампа на дружбу США с Украиной. Отношения между США и Украиной выходят на новый уровень, уверен президент.

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