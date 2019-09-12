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Зеленский обсудил с послом Великобритании переговоры о новом соглашении после Brexit

12 сентября, 01:46

Великобритания остается надежным другом и партнером Украины на пути реформ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс важность переговоров о новом соглашении между странами, которое будет определять их взаимоотношения после Brexit.

Как сообщает пресс-служба президента, в среду после принятия верительных грамот в разговоре с послом Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности украинского государства.

Отмечена высокая интенсивность политического диалога, в частности на уровне лидеров двух стран.

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"Речь шла также о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которое будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС", – говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщает британское посольство в Украине, посол Симмонс отметила, что с нетерпением ожидает встречи с Зеленским в Великобритании позднее в 2019 году, чтобы обсудить движение Украины и рассмотреть, как Соединенное Королевство может и в дальнейшем поддержать президента в осуществлении амбициозной программы развития Украины.

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Она подчеркнула, что Великобритания остается надежным другом и партнером Украины на пути реформ, а также в усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Великобритания пообещала усилить военную поддержку Украины в целях "защиты свободы и демократии". 

Также Украина и Великобритания возобновили переговоры об упрощенном визовом режиме для граждан Украины. 

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Великобритания посол Зеленский соглашение Brexit

Источник: Сегодня

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