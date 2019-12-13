Зеленский объяснил, что означает обмен удерживаемыми лицами "всех на всех"

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца Нового года все-таки будет реализована договоренность, достигнутая на Нормандском саммите в Париже, об осуществлении обмена между Украиной и ОРДЛО в формате "всех согласованных на всех согласованных".

"Я очень хотел, чтобы мы разъяснили в формате "Нормандии", что означает обмен "всех на всех". Мы очень боимся оставить там наших людей – не только на временно оккупированных территориях и в Крыму, но и на территории России. Сейчас будет первый этап до Нового года – обмен всех установленных на всех установленных. 18 декабря будет встреча Трехсторонней группы в Минске и будут обсуждаться эти списки", – сказал он в эфире одного из российских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский указал, что в течение последних пять лет боевики не пускали на Донбасс представителей Красного креста, чтобы подтвердить те списки, которые есть у Украины, но они не согласованы той стороной.

По его словам, вторым этапом станет обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста.

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Третий шаг – возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Зеленский также отметил, что проговорил с президентом России Владимиром Путиным в Париже необходимость решения вопроса с гражданами Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму.

"Это будет другой трек. Я думаю, мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

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