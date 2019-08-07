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Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черном море в пользу Украины

Сегодня, 21:54

Киев и Анкара должны предпринимать совместные действия, считает украинский лидер

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою сторону", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 7 августа, в Анкаре. 

При этом Зеленский проинформировал своего турецкого коллегу о продолжающихся нарушениях прав человека и преследованиях крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

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"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных", – добавил Зеленский.

Он рассказал, что во время двусторонних переговоров с Эрдоганом поднимал вопрос безопасного судоходства в Черном и Азовском морях.

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Глава украинского государства подчеркнул, что Украина совестно с партнерами продолжает предпринимать действия по урегулированию ситуации на Донбассе дипломатическим путем.

"Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для установления мира", – уточнил Зеленский.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, о чем Зеленский говорил с Эрдоганом.

Также писалось, что Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую.

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Турция Крым Черное море Азовское море Зеленский Эрдоган

Источник: Интерфакс-Украина

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