Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черном море в пользу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.
"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою сторону", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 7 августа, в Анкаре.
При этом Зеленский проинформировал своего турецкого коллегу о продолжающихся нарушениях прав человека и преследованиях крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.
"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных", – добавил Зеленский.
Он рассказал, что во время двусторонних переговоров с Эрдоганом поднимал вопрос безопасного судоходства в Черном и Азовском морях.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина совестно с партнерами продолжает предпринимать действия по урегулированию ситуации на Донбассе дипломатическим путем.
"Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для установления мира", – уточнил Зеленский.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, о чем Зеленский говорил с Эрдоганом.
Также писалось, что Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк