Зеленский объяснил назначение экс-чиновника МВД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский считает, что нет ничего страшного в назначении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, которые не предавали Украину. Так он прокомментировал во время визита в Марьинку (Донецкая область) назначение заместителем главы Офиса президента бывшего замглавы МВД Олега Татарова.

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На просьбу журналистов прокомментировать недавние свои кадровые решения, президент начал с назначения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Сменили руководителя ГУР. Молодой новый человек и очень опытный. И, действительно, выдающийся герой современной Украины – Кирилл (Буданов)", – сказал президент.

Что касается нового замглавы Офиса президента Олега Татарова, то Зеленский не смог четко ответить, почему пригласили чиновника времен Януковича.

"Я не знаю, что такой "старый человек". Думаю, по возрасту ему примерно как мне, ему за 40 … Специалисты, глава Офиса, любой руководитель из власти может подбирать… Мы все жили при Януковиче, но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А много людей нормальных остались, которые не предавали Украину. Мне кажется, что это не справедливо – всех людей, которые руководили в той или иной сфере власти во времена Януковича, считать "старой властью". Для меня все, кто руководили при Порошенко, – тоже "старая власть". И там были опытные люди, и в те годы (при Януковиче) были опытные люди. Главное, чтобы человек был честный", – сказал глава государства.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский назначил экс-чиновника МВД замглавы Офиса президента. Оказывается, Олег Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины (в том числе и заместителем министра Захарченко). В обществе такое решение президента вызвало возмущение.

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