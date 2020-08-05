Зеленский сменил руководство Главного управления разведки: что известно о спецназовце Буданове

Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми сменил руководство Главного управления разведки Минобороны Украины .

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Так, обнародованным 5 августа указом №307/2020 он освободил Василия Бурбу от должности начальника ГУР МОУ. Следующим указом 308/2020 глава государства назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ.

"Офис президента Украины благодарит Василию Бурбу, который занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он проявил свою высокую эффективность и профессионализм и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине", – сообщила пресс-служба Банковой.

"В то же время Офис президента приветствует назначение Кирилла Буданова на эту должность. Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.

Кирилл Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны", – говорится в сообщении.

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В Сети не удалось найти фото Буданова, да и официальный сайт ГУР МОУ ничего "не знает" об офицере. А тем временем, по данным СМИ, именно Буданов был целью террористов, пытавшихся взорвать машину офицера-разведчика в апреле 2019 года в Голосеевском районе Киева.

Как оказалось, майор сил спецрезерва ГУР МОУ Кирилл Буданов служил под командованием командира спецназа ГУР Максима Шаповала, машину которого взорвали летом 2017 года в Соломенском районе столицы.

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Сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Но их же смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта для руководства такой сложной структурой, сообщает ZN.ua.

Максим Шаповал и Кирилл Буданов участвовали в спецоперации, которою ГУР Минобороны проводило в оккупированном Крыму 7-8 августа 2016 года в районе Армянска, пишет "Цензор". Группа спецназа ФСБ "Вымпел" попытался захватить украинцев, однако в результате перестрелки был убит российский подполковник Роман Каменев , а еще несколько спецназовцев получили ранения.

Несмотря на облаву, диверсионная группа сумела пробраться на самый север Крыма, к технологической дамбе через залив Сиваш, которую охраняло подразделение 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ с бронетехникой и полным вооружением, и прорваться, уничтожив при этом несколько оккупантов .

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19 августа президент Путин заявил, что прорыв украинских диверсантов якобы был направлен на срыв Минских соглашений.

Украинские официальные источники опровергают бои в Крыму диверсантов ГУР МОУ. Но россияне, судя по покушению на Шаповала и на Буданова, считают иначе, пишет "Цензор".

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